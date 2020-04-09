عمرو طارق: اتفقت مع الأهلي على اللعب له ورفضت التفاوض مع الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد عمرو طارق، لاعب نيويورك ريد بولز الأمريكي ومنتخب مصر، إنه تلقى مفاوضات من النادي الأهلي في الفترة الأخيرة من مسئولي النادي الأهلي.

وأكد عمرو طارق في تصريحات عبر قناة النهار: "اتفقت مع الأهلي على اللعب ووافقت على الانضمام له ولكن المفاوضات تأخرت و في ذلك الوقت تلقيت عرضا من نادي ريال بيتيس لذلك فضلت الاحتراف و أفضل الاحتراف في الوقت الراهن عن الانضمام لاي نادي في الدوري المصري وأحلم بمواصلة الاحتراف والتألق لمتثيل مصر في الخارج بصورة جيدة".

وأشار عمرو طارق إنه رفض الدخول في مفاوضات جديدة مع نادي الزمالك بسبب عدم إتمام الصفقة في المرة الأولى قائلا "الزمالك فاوضني ووقعت له وبعد الإعلان عن الصفقة تم التراجع عنها بدون سبب واضح و بعد فترة تم دخول الزمالك في مفاوضات جديدة معي لكنني رفضت بسبب ما فعل مسئولي الزمالك في المرة الأولى" .

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تتجه النية فى الجهاز الفنى للأهلى لعدم ضم مدافع للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ لعدم حاجة الفريق لمدافعين خلال الانتقالات المقبلة، حيث يرى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى أن تدعيم الدفاع ليس من أولويات الجهاز الفنى فى الصيف المقبل، ويضم دفاع الأهلى أكثر من لاعب يأتى فى مقدمتهم، محمود متولى، رامى ربيعة، سعد سمير وأيمن أشرف.

ويرى رينيه فايلر أن هناك مراكز أخرى تحتاج تدعيماً تسبق الدفاع لذا أوصى المدرب السويسرى بتدعيم هذه المراكز وتأجيل ضم صفقات دفاعية فيما بعد وحسب الصفقات التى ستتم فى الصيف المقبل، وسيناقش مسئولو النادي هذا الملف خلال الفترة المقبلة بعد وضوج الرؤية بشأن النشاط الرياضي المُجمّد حالياً فى العالم كله على خلفية انتشار فيروس كورونا.

على صعيد متصل يعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر خلال الأيام المقبلة، لبحث عدة ملفات خاصة بفريق الكرة فى ظل المُتغيّرات الجديدة، وفى مقدمتها رحيل أحمد فتحى لرفضه عرض النادى لتجديد العقد.

ويرحل أحمد فتحى من الأهلى بنهاية الموسم الجارى لعدم موافقته على العرض الذى قدمه الأهلى لتجديد عقده وهو 24 مليون جنيه فى موسمين، بواقع 12 مليون جنيه فى الموسم الواحد، وبات فتحى قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لبيراميدز مقابل 48 مليون جنيه فى ثلاثة مواسم.

ومن المقرر أن يبحث الخطيب مع فايلر ملف بدائل أحمد فتحى، سواء كان البديل من قطاع الناشئين أو من لاعبى الأهلى المُعارين لأندية أخرى، وفى مقدمتهم الثنائى باسم على المُعار للجونة وكريم يحيى المُعار لسموحة أو ضم لاعبين من أندية أخرى.

وشهدت الفترة الماضية ترشيح أكثر من لاعب لتدعيم الجبهة اليُمنى فى الأهلى، وفى مقدمتهم الثنائى كريم العراقى (المصرى) ورجب بكار (بيراميدز) كما ظهر من بعيد اسم عمر جابر ظهير بيراميدز، ويناقش الخطيب مع فايلر خلال الجلسة المرتقبة كذلك موقف الصفقات والتدعيمات التى يحتاج إليها الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيل شريف إكرامى وحسام عاشور أيضاً.