حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 8/4/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 8/4/2020 العديد من الاخبار الهامة ، والتي جاء في مقدمتها اثبات التقرير الطبي الذي تسلمه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، جاهزية رمضان صبحي نجم هجوم الفريق وتعافيه التام من إصابة العضلة الخلفية يصاب فى النشاط ويشفى فى التجميد.. التقرير الطبي يُثبت جاهزية رمضان صبحي اثبت التقرير الطبي الذي تسلمه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، جاهزية رمضان صبحي نجم هجوم الفريق وتعافيه التام من إصابة العضلة الخلفية أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن مسؤولي اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني، لديهم أكثر من سيناريو لاستكمال منافسات الموسم الجاري من الدوري بعد تعليق نشاطه لنهاية أبريل الجاري. تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللاعبين الموجودين بالحجر الصحي؛ للاطمئنان على أحوالهم وصحتهم وسلامتهم. خاض عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق التدريبات المنزلية برفقة طارق حامد لاعب فريق الزمالك خلال تواجدهم فى أحد حدائق التجمعات السكانية . Advertisements أخطر الإيفوارى رزاق سيسيه، مهاجم الزمالك المعار للاتحاد السكندرى، مسؤولي زعيم الثغر برغبته فى الاستمرار بالنادى السكندرى.. رفض إبراهيم نور الدين الحكم الدولى ، كل الاتهامات التي وجهها له زميله جهاد جريشة بشان ازمة تسريب محادثات الحكام في جروبات "واتس أب " حرصت إدارة نادى الترسانة برئاسة طارق سعيد على صرف الرواتب الشهرية للعاملين والمدربين في شكل مراحل على دفعات لمنع الزحام وتجنبا للتجمعات الممنوعة لمواجهة فيروس كورونا . تتجه النية فى الجهاز الفنى للأهلى لعدم ضم مدافع للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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