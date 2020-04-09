شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتابع برامج تدريبات لاعبى الزمالك عبر "الفيديوهات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تنفيذ اللاعبين لبرامج التدريبات الخاصة بهم من خلال الفيديوهات الخاصة بتدريبات اللاعبين التى يطلع عليها للجهاز الفنى بشكل مستمر، فى إطار سعى جهاز الزمالك لمحاظفة اللاعبين على لياقتهم فى فترة التوقف الحالية.

ويخوض لاعبى الزمالك، تدريبات مختلفة خلال الفترة الحالية ما بين الاستعانة بأجهزة الجيمانزيوم فى المنزل أو خوض تدريبات الضغط والتحمل بخلاف تدريبات الجرى التى حرص على أدائها عدد كبير من لاعبى الفريق وعلى رأسهم طارق حامد لاعب الوسط إلى جانب التدريبات فى ملاعب مفتوحة ويتصدر هؤلاء اللاعبين، الحارس محمد أبو جبل الذى خاض تدريباته في مركز شباب الواسطي في محافظة أسيوط، حيث حصل علي البرنامج التدريبي من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون ويقوم بتنفيذه.

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فيما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 15 مارس، وتم مد تعليق النشاط 15 يوما آخرين نهاية الشهر الماضي تنتهي في 14 أبريل الحالي.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقا ليعلن اتحاد الكرة على الفور مد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما أخرى.

ومن المقرر أن يواصل لاعبى الزمالك، تدريباتهم فى المنزل بعد قرار إدارة النادى بالاتفاق مع كارتيرون على تعليق التدريبات الجماعية لحين إشعار آخر فى ظل تنفيذ الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.