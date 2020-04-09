7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 8/4/2020 العديد من الأخبار الرياضية الهامة ، والتي جاء في مقدمتها تأكيد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن مسؤولي اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني، لديهم أكثر من سيناريو لاستكمال منافسات الموسم الجاري من الدوري بعد تعليق نشاطه لنهاية أبريل الجاري. أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن مسؤولي اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني، لديهم أكثر من سيناريو لاستكمال منافسات الموسم الجاري من الدوري بعد تعليق نشاطه لنهاية أبريل الجاري. تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللاعبين الموجودين بالحجر الصحي؛ للاطمئنان على أحوالهم وصحتهم وسلامتهم. حرصت إدارة نادى الترسانة برئاسة طارق سعيد على صرف الرواتب الشهرية للعاملين والمدربين في شكل مراحل على دفعات لمنع الزحام وتجنبا للتجمعات الممنوعة لمواجهة فيروس كورونا . Advertisements كشف ياسر المعداوى مدير نادى طنطا أنه تم أيقاف المستحقات لدى جميع اللاعبين فى الفريق الكروى لحين تحديد موقف من الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن أستئناف بطولة الدورى المصرى . أخطر الإيفوارى رزاق سيسيه، مهاجم الزمالك المعار للاتحاد السكندرى، مسؤولي زعيم الثغر برغبته فى الاستمرار بالنادى السكندرى.. رفض إبراهيم نور الدين الحكم الدولى ، كل الاتهامات التي وجهها له زميله جهاد جريشة بشان ازمة تسريب محادثات الحكام في جروبات "واتس أب ". اثبت التقرير الطبي الذي تسلمه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، جاهزية رمضان صبحي نجم هجوم الفريق وتعافيه التام من إصابة العضلة الخلفية

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