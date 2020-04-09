شكرا لقرائتكم خبر عن نادى طنطا : عقود اللاعبين سارية ولا مساس بمستحقاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو نادى طنطا أن مستحقات اللاعبين لا مساس بيها و أن عقود اللاعبين سارية لحين شعار أخر .

وكشف مسئولو نادى طنطا أنه ملتزمون بسداد مستحقات اللاعبين خلال المرحلة المقبلة عقب إصدار بعض القرارات من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم .

وقرر مجلس ادارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى تخفيض العمالة فى مقر النادى الى 10 % فقط خلال المرحلة الحالية و التواجد فى العمل بينهم بنظام "التناوب" ، ويأتى هذا القرار من قبل مجلس ادارة النادى لمنع الاختلاط بين العاملين والمساهمة أيضا فى مكافحة فيروس كيورونا المستجد .

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وكان فايز عريبى رئيس نادى طنطا قد قرر عمل غرفة طوارئ داخل مقر النادى والاجتماع باللجنة الطبية واللجنة التنفذية لوضع بعض الخطط لمواجهة فيروس كيورونا المستجد، فيما قرر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي استمرار غلق مقر النادي بسبب فيروس كورونا وإيقاف جميع الأنشطة.

منح مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى العاملين فى النادى واللاعبين رواتبهم كاملة خلال فترة التوقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا، حيث تم إيقاف النشاط الكروى تجنبا لانتشار الفيروس.