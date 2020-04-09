شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: اتحاد الكرة المسئول عن تحديد مصير الدورى ولا نتدخل فى عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن قرار إلغاء مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم أو استكماله بعد نهاية أزمة فيروس كورونا بيد اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.

وأوضح أشرف صبحى خلال تصريحات تليفزيونية قائلا "وزارة الشباب والرياضة لا تتدخل في الأمور الفنية، وهذا القرار هو قرار مباشر من اللجنة الخماسية، الوزارة تتدخل في القرارات القانونية والإدارية الكبيرة فقط و لا يوجد حتى الآن أي مؤشرات بشأن مستقبل الدوري سواء بإلغاء البطولة أو استكمالها أو تتويج المتصدر باللقب و جميع الاتحادات وكافة مؤسسات الدولة ملتزم بقرار الدولة بمد تعليق الأنشطة لمدة 14 يوما، وكل مؤسسات الدولة تسير على نسق واحد".

بناء على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 15 مارس، وتم مد تعليق النشاط 15 يوما أخرى نهاية الشهر الماضى تنتهى فى 14 أبريل الحالى.

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