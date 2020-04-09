شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر : طريقة لعبى لا تشبه عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض ناصر ماهر نجم النادي الأهلي المعار لصفوف سموحة، وأبرز عناصر المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب، تشبيه طريقة لعبه بعبد الله السعيد نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.

وأضاف ناصر ماهر في تصريحات عبر فضائية "أون سبورت 2"، مساء الأربعاء، أن عبد الله السعيد استلم الراية من تريكة لكنه لم ولن يكون بديلا لتريكة، وكذلك أنا أحب أن يكون لي طريقة لعبي الخاصة واسلوبي الخاص ولا أحب تشبيهي بالسعيد، ولا أحب كلمة بديل السعيد لأننى لست بديله.

وكشف ماهر عن سر رحيله لصفوف سموحة على سبيل الإعارة قائلا:" تغيير المدربين في الأهلي السبب الرئيسي لرحيلي".

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شارك ناصر ماهر مع القلعة الحمراء في عدة مباريات خلال الموسم الماضي مع الفريق الأحمر، إلا أنه لم يحصل على الفرصة الكافية لإثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر ليرحل بعد ذلك الموسم إلى سموحة على سبيل الإعارة من جديد.

وخلال الموسم الجاري، شارك ناصر ماهر مع سموحة في 14 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 7 أهداف كاملة للفريق السكندري قبل توقف النشاط.

وكان مسئولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قد أصدروا قرارًا، اليوم الأربعاء، بمد تعليق مباريات الدوري المصري الممتاز حتى نهاية إبريل الجاري، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.