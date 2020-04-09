شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفكر في تكرار تجربة عبد الغني في صفقات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ مسئولو الزمالك وتحديدا إدارة الكرة في النادي في البحث والتنقيب عن المواهب في فرق القسم الثاني تكرارا لتجربة محمد عبد الغني مدافع الفريق الذي تم التعاقد معه من فريق نادي مصر قبل صعوده للدوري هذا الموسم.

ويأمل مسئولو الزمالك في إيجاد موهبة في فرق القسم الثاني يتم ضمها الصيف المقبل، في ظل الأسعار المرتفعة للاعبي الدوري الممتاز، وان كانت فكرة لاعبي القسم الثاني ستقتصر علي بعض المراكز مثل الدفاع والظهير الأيمن والأيسر وبديل لثنائي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد.

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كما يبحث مسؤولو الزمالك، دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى ، حيث تدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ورشح الوكلاء عددا من اللاعبين على مسئولى الزمالك لضمهم فى الموسم الجديد، حيث تفاضل إدارة الكرة بالقلعة البيضاء مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حول المرشحين للانضمام إلى الفريق الأبيض لدعم المراكز المختلفة فى الموسم الجديد.