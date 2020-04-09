اخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 8 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي اليوم الاربعاء 8/4/2020 العديد من الاخبار الرياضية والتي جاء في مقدمتها ، اثبت التقرير الطبي الذي تسلمه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، جاهزية رمضان صبحي نجم هجوم الفريق وتعافيه التام من إصابة العضلة الخلفية يصاب فى النشاط ويشفى فى التجميد.. التقرير الطبي يُثبت جاهزية رمضان صبحي اثبت التقرير الطبي الذي تسلمه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، جاهزية رمضان صبحي نجم هجوم الفريق وتعافيه التام من إصابة العضلة الخلفية تتجه النية فى الجهاز الفنى للأهلى لعدم ضم مدافع للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع ظهير أيمن الشرطة العراقي Advertisements كشف مسئولو النادي الأهلي حقيقة الدخول في مفاوضات لضم علاء مهاوي ظهير أيمن الشرطة العراقي لتدعيم دفاع الفريق وتعويض رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري أصبحت مسألة رحيل رمضان صبحي نجم هجوم الأهلي عن فريقه مسألة وقت بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء اعارته، عقب إعلان اللاعب رغبته في العودة من جديد لأوربا قدم مسئولو النادى الأهلى تقريراً عن حسين السيد "مارسيلو" لاعب الفريق المُعار لنادى الصفاقسى التونسى للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى.

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