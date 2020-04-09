اخبار نادي الزمالك اليوم الاربعاء 8/4/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الاربعاء 8/4/2020 العديد من الاخبار الرياضية والتي جاء في مقدمتها حرص المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، على التواصل مع الجهاز الطبى للفريق لإخطارهم بمستجدات البرنامج التأهيلى.. أوناجم يُخطر جهاز الزمالك بمستجدات تأهيله فى المغرب حرص المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، على التواصل مع الجهاز الطبى للفريق لإخطارهم بمستجدات البرنامج التأهيلى.. محمد عنتر يرفض البت فى العروض انتظارا لقرار الزمالك كشف مصدر مقرب من محمد عنتر لاعب وسط الزمالك عن تلقي اللاعب عدة عروض من اندية داخل مصر للانتقال اليها خلال الموسم المقبل، رغم توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا . Advertisements يؤدى محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك تدريبات منفردة للحفاظ على لياقته ومستواه الفنى بعد توقف النشاط الكروى بسبب تفشى وباء كورونا. كشف محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للزمالك، عن استغلاله فترة التوقف الحالية لتجنب انتشار فيروس كورونا، فى البقاء مع أسرته وقضاء أكبر وقت فى الجلوس معهم. نشر مصطفى محمد مهاجم الزمالك فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام بصحبة احد زملائه فى سيارته الخاصة وهو يرقص على أغانى المهرجانات

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