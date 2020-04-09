شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تنضم للدوريات الأوربية الراغبة في ضم رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم أحد الأندية البرتغالية لسباق ضم رمضان صبحي نجم هجوم الأهلي ومنتخبنا الوطني للحصول على خدماته في الموسم المقبل، بعد انتهاء اعارته للنادي الأهلي وعودته لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الأنجليزي.

وسبق أن تلقى رمضان صبحي عرضاً شفهياً من نادي قاسم باشا التركي إلا أن اللاعب تحفظ على فكرة الانتقال للدوري التركي لأن هدف الجناح الدولي هو التواجد في واحد من الدوريات الخمسة الكبرى، خاصة بعد تلقيه عرضاً ايطالياً مغريا، إلا أنه في حالة توقف العروض عند الدوريات المتوسطة مثل الدوري التركي سيفكر جدياً في تمديد اعارته للأهلي.

وأعلن فيفا عن موافقته على تمديد عقود اللاعبين التى تنتهى فى الصيف المقبل، حتى نهاية الموسم الحالى 2019 - 2020، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، وأرسل الأهلى خطاباً قبل ثلاثة أسابيع تقريباً لنادى هيدرسليفيد يطلب فيه تمديد إعارة رمضان صبحى ثلاثة أشهر أو حتى ينتهى الموسم الكروى محلياً وأفريقياً بعدما تسبب فيروس كورونا فى تجميد النشاط الكروى بالعالم كله ما يعنى أن موعد نهاية الدوريات فى العالم سيتأجل عدة أشهر.

وبعد قرار الفيفا أكدت إدارة القلعة الحمراء أن رمضان صبحى سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم المحلى، وكذلك منافسات دورى أبطال أفريقيا، التى صعد الأحمر للدور نصف النهائى فيها، حيث سيلعب مع الوداد المغربى.

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وفى شأن متصل أكد رمضان: "أتمنى الاستمرار فى مشوار الاحتراف، ولا أريد أن تغضب منى جماهير النادى الأهلى، هذا حلمى وأتمنى تحقيقه وسأنتظر الفترة المقبلة لحسم الأمور".

وتماثل رمضان صبحى للشفاء من إصابته الأخيرة بتمزق فى العضلة الخلفية والتى أبعدته عن مباريات الفريق منذ منتصف ديسمبر الماضى ليكون جاهزاً للمشاركة مع الأهلى محلياً وأفريقياً حال استئناف النشاط الرياضى.