شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يؤدي تدريبات منزلية رفقة جورجينا «الجميلة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، فيديو جديد لتدريباته اليومية في منزله مع صديقته جورجينا رودريجز بسبب العزل المنزلي، الذي يفرضه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رونالدو، في تعليقه على الفيديو الذي نشره عبر صفحته على «إنستجرام»: «شريكتي الجميلة في التمرين».

ويعتبر «رونالدو»، 35 عاما، أول لاعب في تاريخ كرة القدم تتخطى قيمة إيراداته من اللعبة حاجز المليار دولار مع نهاية العام الحالي 2020.