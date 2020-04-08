شكرا لقرائتكم رسمياً.. تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى إلى 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن بطولة العالم المقررة في ولاية أوريغون الأميركية ستقام في يوليو 2022 بدلا من أغسطس 2021 لتجنب التعارض مع الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو.

وتأجلت ألعاب طوكيو من يوليو - أغسطس هذا العام إلى مواعيد مشابهة تقريبا في 2021 في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيان إنه أقر الموعد الجديد بعد مناقشات مكثفة مع الأطراف المعنية في الرياضة.