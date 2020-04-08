شكرا لقرائتكم توتنهام: هدافنا التاريخي في المستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم دخول لاعبه السابق جيمي غريفز، نجم هجوم المنتخب الإنجليزي السابق، المستشفى لتلقي العلاج.
وكان غريفز "80 عاما"، رابع أبرز هداف في تاريخ المنتخب الإنجليزي برصيد 44 هدفا في 57 مباراة، قد تعرض لسكتة دماغية في عام 2015 .
وذكر توتنهام في بيان بموقعه على الإنترنت : يمكننا الإعلان أن هدافنا التاريخي جيمي غريفز يرقد حاليا في المستشفى لتلقي العلاج.
وأضاف النادي: نحن على تواصل مع عائلته وسنعلن عن أي تطورات في وقتها، ولم يكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجم السابق.
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