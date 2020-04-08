شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد حمزة : لم أتخلى عن الغندور أو مستحقات الحكام فى تحقيق الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص سعيد حمزة حكم الدرجة الأولى بالدورى الممتاز، على توضيح عدم تخليه عن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق ، خلال التحقيق الذى خضع له منذ أيام بالجبلاية بسبب تصريحاته الإعلامية واتهامه بمهاجمة اللجنة الخماسية التي تدير شئون اتحاد الكرة ، وهو ماتقرر عليه إيقافه لمدة 3 شهور .

وقال حمزة لـ"الخليج 365"، أنه لم يتراجع عن تصريحاته أو يتخلى عن جمال الغندور ، مؤكدا انه ذكر في التحقيق تركيزه في تصريحاته التليفزيونية محل الأزمة على أمرين وهما " مستحقات الحكام واستقالة جمال الغندور " لانها نقاط ترتبط به كحكم ولا يوجد خطأ وقع فيه سواء الدفاع عن حقوقه المالية وكذلك الدفاع عن شخص يدين له بفضل كبير ودعمه كرئيس لجنة حكام يفتخر به ويرغب في أستمراره وهذا حقه أيضا ".

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا مؤخرا، قال فيه: "خضع الحكم سعيد حنفي للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للاتحاد المصري لكرة القدم، فيما أبدى اعتذاره أثناء التحقيق للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد والمدير التنفيذى عن ظهوره الإعلامى دون إذن مسبق كما تقضي اللوائح المنظمة، وعلى ضوء نتيجة التحقيق صدر قرار بإيقاف الحكم لمدة 3 أشهر".

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واعتذر الحكم سعيد حمزة، لاتحاد الكرة بشكل رسمي، عن هجومه ضد اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، بعد استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام منذ 10 أيام تقريبًا.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن الحكم سعيد حمزة خضع للتحقيق اليوم بشأن التصريحات التي أدلى بها، وقدم اعتذاره إلى اللجنة الخماسية ولجنة الحكام ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وكان سعيد حمزة هاجم اتحاد الكرة بعد استقالة جمال الغندور وأكد أن الحكام يتعرضون للإهانة ولا يحصلون على أي مستحقات منذ فترة طويلة