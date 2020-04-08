شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع ظهير أيمن الشرطة العراقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو النادي الأهلي حقيقة الدخول في مفاوضات لضم علاء مهاوي ظهير أيمن الشرطة العراقي لتدعيم دفاع الفريق وتعويض رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري، عقب نهاية عقده وعدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده مع لجنة التخطيط الحمراء.

وأكد مسئولو الأهلي أن النادي لم يدخل من قريب أو بعيد في أي مفاوضات مع أي لاعب ومنهم علاء مهاوي، وأن رينيه فايلر مدرب الفريق هو صاحب القرار الوحيد فيما يخص ملف الصفقات وأن هناك عشرات اللاعبين الذين يتم عرضهم على النادي يومياً من قبل عدد من وكلاء اللاعبين، ولكن تحديد هوية الصفقات التي سيدخل النادي في مفاوضات رسمية لضمها لم يحدث حتى الأن.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن رغبة النادى الأهلى فى التعاقد مع علاء مهاوى لاعب فريق الشرطة العراقى خلال موسم الانتقالات الصيفية، حيث ذكرت قناة "الكأس" أن علاء مهاوى ظهير فريق الشرطة اقترب من الانتقال إلى الأهلى ليكون بديلا للمخضرم أحمد فتحى، الذى أعلن رسميا الرحيل عن المارد الأحمر عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالى.

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ويبلغ اللاعب العراقى من العمر 23 عاما، وبدأ مسيرته الاحترافية بكرة القدم مع فريق الكهرباء ومنه انتقل إلى الزوراء عام 2014، وفى يوليو عام 2017، انضم مهاوى إلى صفوف فريق الباطن السعودى، وتم فسخ العقد بالتراضى بين الطرفين بعد 3 أشهر لينتقل بعدها إلى صفوف فريق الشرطة.. وخاض علاء مهاوى 39 مباراة دولية مع منتخب العراق بداية من مباراة أستراليا عام 2016، ولعب آخر مباراة مع منتخب أسود الرافدين أمام البحرين نوفمبر الماضى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.