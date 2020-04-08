شكرا لقرائتكم خبر عن مدير نادى طنطا : جمدنا مستحقات اللاعبين لحين حسم مصير الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ياسر المعداوى مدير نادى طنطا أنه تم إيقاف المستحقات لدى جميع اللاعبين فى الفريق الكروى لحين تحديد موقف من الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن أستئناف بطولة الدورى .

وأوضح ياسر المعداوى خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن هذا القرار تم على جميع اللاعبين فى الانشطة المختلفة بنادى طنطا لحين تحديد موقف الاتحادادت من استئناف النشاط الرياضى .

وقرر مجلس ادارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى تخفيض العمالة فى مقر النادى الى 10 % فقط خلال المرحلة الحالية و التواجد فى العمل بينهم بنظام "التناوب" ، ويأتى هذا القرار من قبل مجلس ادارة النادى لمنع الاختلاط بين العاملين والمساهمة أيضا فى مكافحة فيروس كيورونا المستجد .

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وكان فايز عريبى رئيس نادى طنطا قد قرر عمل غرفة طوارئ داخل مقر النادى والاجتماع باللجنة الطبية واللجنة التنفذية لوضع بعض الخطط لمواجهة فيروس كيورونا المستجد، فيما قرر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي استمرار غلق مقر النادي بسبب فيروس كورونا وإيقاف جميع الأنشطة.

منح مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى العاملين فى النادى واللاعبين رواتبهم كاملة خلال فترة التوقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا، حيث تم إيقاف النشاط الكروى تجنبا لانتشار الفيروس.