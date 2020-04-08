شكرا لقرائتكم خبر عن الريشة الطائرة يقرر تمديد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، مد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل الجاري.

ومن جانبه أكد هشام التهامي أنه ملتزم تماما بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولم يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والمواطنين.

وجاء هذا القرار تماشيًا مع القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.

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وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقا.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد استهل اجتماع الحكومة الأسبوعى بتوجيه خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات التي تم استعراضها أمس، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الوقوف جنباً إلى جنب القطاع المدني في التصدي لفيروس " كورونا" المستجد، ومساندته من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، في سياق حديثه عن أزمة فيروس كورونا أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الأخيرة الماضية هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمّل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى.