شاهد.. مدرب دجلة يتابع تدريبات اللاعبين بالفيديو كونفرانس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمي لنادي وادي دجلة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو يكشف كيفية أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتدريبات خلال تواجدهم بالمنازل بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، عن طريق الفيديو كونفرانس. ويتابع اليوناني نيكوديموس بابافسيليو المدير الفني لوادي دجلة ، تدريبات اللاعب بالفيديو كونفرانس لحين الانتهاء من الأزمة وعودة النشاط الرياضي مرة أخرى. يذكر أن اتحاد الكرة أعلن اليوم الأربعاء، تعليق الأنشطة الرياضية حتى نهاية الشهر الجاري، تنفيذا للقرارات التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتمديد حظر حركة المواطنين نظرًا لتفشي الفيروس. Advertisements استغل اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، توقف مسابقة الدورى وجميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل، لدراسة كل كبيرة وصغيرة عن فريقه. وطلب بابافاسيلو مشاهدة أكبر عدد من مباريات الفريق الدجلاوى فى مسابقة الدورى منذ انطلاقه، من أجل التوصل لنقاط القوة والضعف فى الفريق، فضلاً عن دراسة طريقة لعب مواطنه تاكيس جونيس المدير الفنى السابق، والتى كانت تمتاز بالاستحواذ والخطورة على مرمى الخصم.

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