شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 170 ألف جنيه مستحقات حكام منطقتى المنيا وشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اليوم لاربعاء لجنة الحكام الرئيسية من صرف مستحقات لمنطقتى المنيا وشمال سيناء باجمالى 170 الف جنيه ، حيث حضر مندوبو لجان الحكام إلى مقر الجبلاية لاستلام المبالغ النقدية عن القسمين الأول والثانى ، والشيكات عن القسم الثالث.

وقامت اللجنة بقيادة عزب حجاج ، بصرف مبلغ مليون و597 الف جنيه الاثنين الى لجان حكام المناطق القاهرة والجيزة والدقهلية والسويس والاسماعيلية وهذه المبالغ عن مباريات الأقسام الأول والثانى والثالث ، و 912 الف و400 جنيه أمس الثلاثاء لمناطق الاسكندرية ومرسي مطروح ودمياط وكفر الشيخ.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة سر تأخر صرف كافة مستحقات الحكام فى يوم واحد على كل المناطق بالجمهورية، وفقا للقرار الذى قررته اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجناينى بصرف 3.5 مليون جنيه، وتقوم لجنة الحكام بقيادة عزب حجاج بالصرف يوميا بالجبلاية .

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ويتولى إدارة لجنة الحكام الرئيسية عزب حجاج ووجيه أحمد بعد استقالة جمال الغندور ولجنته عقب الصدام مع اللجنة الخماسية بسبب المستحقات المالية وأمور أخرى أنهت العلاقة بين الطرفين.

وأكد مصدر بالجبلاية أن مسئولى الأمور المالية فى لجنة الحكام يقومون بسحب مبالغ مالية محددة كل يوم فى حدود ضوابط البنوك والتى تضع حدا أقصى للسحب المالى، لذا لم يتم سحب المليون و500 ألف جنيه النقدى المحدد من اللجنة الخماسية مستحقات القسمين الأول والثانى عن شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، موضحا أن المناطق تحصل على شيكات مستحقات القسم الثالث ويتم صرفها وفقا للضوابط البنكية أيضا كلا فى المحافظة التابعة لها حيث تم صرف 8 مناطق حتى الآن.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على العمل بلائحة جديدة لمستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم والتأكيد على أن قرار قبول استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام لم يكن بسبب تعديل اللائحة بل لأسباب أخرى.