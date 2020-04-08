لاعبو الدوري الإنجليزي يطلقون مبادرة لدعم متضرري فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أطلق لاعبو ونجوم الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج، مبادرة لدعم متضرري فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأصدر العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي بياناً رسمياً، يؤكدون فيه تشكيل مبادرة جماعية تحت مسمى"PlayersTogether" بالشراكة مع صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

وستساعد المبادرة التي أطلقها لاعبي بريميرليج لمساعدة خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، في توليد الأموال وتوزيعها بسرعة وكفاءة لأكثر من 150 جمعية خيرية مسجلة في الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.

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وكانت إدارة بريميرليج، ومدربين الأندية وقادة الفرق في التواصل عقدوا اجتماعاً في وقت سابق، للوصول إلى اتفاق حول خفض الرواتب، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن اتفاق حول خفض الرواتب.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت في وقت سابق أن البطولة لن تعود إلا إن كان الوضع آمناً لخوض المباريات.