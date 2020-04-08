هل ينضم جيرالدو لإنبي؟.. مصدر من الفريق البترولي يكشف لمصراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

نفى مصدر في نادي إنبي وجود اللاعب الانجولي جيرالدو جناح النادي الأهلي هجوميا ضمن قائمة انتقالاته في الصيف المقبل لتدعيم الصفوف.

وذكر مصدر في النادي البترولي لمصراوي أن الجهاز الفني في إنبي لا يضع جيرالدو ضمن اهتماماته في الفترة المقبلة على المستوى الفني.

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وأضاف المصدر :"الراتب الكبير الذي يحصل عليه اللاعب في النادي الأهلي يجعل مسألة التفاوض معه أمرا صعبا لذلك تصعب إمكانية ضمه.

وفي السياق نفسه نفى المصدر وجود أي تفكير في نادي إنبي بالوقت الحالي بشأن إبرام صفقات جديدة للموسم الجديد قبل حسم مصير الدوري.

يذكر أن مسابقة الدوري المصري متوقفة حتى نهاية شهر أبريل الجاري على أفضل التقديرات بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.