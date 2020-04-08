وزير الرياضة يوضح موقف الدوري من الإلغاء.. وبرنامج خاص لأبطال الأوليمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن قرار إلغاء مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي، أو استكماله بعد نهاية أزمة فيروس كورونا، يرجع للجنة الخماسية المنوطة باتخاذ قرار في ذلك الأمر

وأوضح صبحي في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية صدى البلد، أن الوزارة لا تتدخل في الأمور الفنية وإنما هو قرار مباشر من اللجنة الخماسية، وإنما يكون في القرارات القانونية الكبيرة فقط.

وأشار وزير الرياضة، أن اتصالا تليفونيا جمعه مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، ولا يوجد أي مؤشرات حالية بإلغاء الدوري أو استكماله أو تتويج الدوري.

وأكمل: "الاتحادات جميعها وكافة المؤسسات الرياضية ملتزمة بقرار الدولة بتوقف كافة الأنشطة لمدة 14 يوما آخرين، فكل مؤسسات الدولة تسير بنسق واحد".

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وعن الاستعداد لأوليمبياد طوكيو التي تم تأجيلها لصيف 2021، قال أشرف صبحي، أنه سيعقد اجتماعا مع اللجنة الأوليمبية للوقوف على برنامج تأهيلي لمدة سنة لـ73 بطلا وبطلة تأهلوا للأوليمبياد.

وأكمل: "كافة اللاعبين والأبطال يتواصلون حاليا مع المدربين والاتحادات للحفاظ على الحد الأدنى للأحمال، أملا في العودة في أقرب وقت لمتابعة فترة التأهيل لطوكيو.

وأثنى وزير الرياضة على حملات التبرعات لنجوم والمؤسسات الرياضة: "نشكر أبطالنا مثل أحمد رمزي، ونادي جزيرة الورد في المنصورة تبرعوا بأجهزة للمستشفى، وفريدة عثمان بطلة السباحة، ونادي الجزيرة الذي وضع فرعه الجديد في 6 أكتوبر تحت تصرف وزارة الصحة".

كما أكد أن مراكز الشباب بدأت في الدخول لتقديم الخدمات المجتمعية: "نحول مراكز الشباب لخدمة مجتمعية وهنا تنسيق بين وزارتي الاتصالات والقوى العاملة"، مضيفا: "تم التنسيق في بيوت الشباب والمدن الشبابية في المحافظات لتجهيزها بالتنسيق مع وزارة الصحة، فهناك 8 أماكن كبيرة تم تجهيزها في أبو قير بالإسكندرية ودمياط، والأقصر، والسويس وشرم الشيخ".