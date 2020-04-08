ساني: تأجيل بطولة اليورو أمر محزن

أبدى الألماني ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إستيائه من تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" إلى العام المقبل.

وأبرز موقع الإتحاد الألماني تصريحات ساني التي قال فيها "قرار

تأجيل اليورو محزن بكل تأكيد، ولكنه لم يكن قرار إختياري".

وواصل "إقامة البطولة بدون جماهير أمر صعب، واعتقد ان الجماهير لم

تكن لتستمتع بالبطولة، ولكن المشجعين الأن يشعرون بإرتياح بعد تأجيلها".

يذكر ان بطولة كأس الأمم الأوروبية تقرر تأجيلها إلى العام المقبل بدلاً من توقيتها هذا العام، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، وصعوبة لعب المباريات بدون حضور جماهيري.