تقارير: الدوري الفرنسي المحطة المقبلة لـ كوتينيو

أبرز تقرير بريطاني اليوم الأربعاء الوجهة المقبلة للبرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني والمنتقل إليه معاراً من برشلونة الإسباني.

وأشار التقرير أن اللاعب اتخذ قراره النهائي بالرحيل عن برشلونة، وأن الدوري الفرنسي هو الأقرب للاعب في المرحلة التالية بإنضمامه المحتمل إلى باريس سان جيرمان.

وربطت الصحيفة البريطانية، انتقال اللاعب إلى فرنسا، برسائل عبر الهاتف أرسلها

كان اللاعب قد انتقل إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية من عام 2018 قادماً من الفرنسي هو الأقرب للاعب في المرحلة التالية بإنضمامه المحتمل إلى باريس سان جيرمان.وربطت الصحيفة البريطانية، انتقال اللاعب إلى فرنسا، برسائل عبر الهاتف أرسلها نيمار دا سيلفا لاعب باريس الحالي قبل ثلاثة أعوام ينصحه فيها بالانتقال إلى باريس سان جيرمان واللعب معاً.كان اللاعب قد انتقل إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية من عام 2018 قادماً من ليفربول الإنجليزي، ووصف اللاعب انضمامه إلى الفريق الكتالوني آنذاك بالحلم الكبير.

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