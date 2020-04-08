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صفقة مدافع لايبزيج تهدد ابيدال بخسارة منصبه في برشلونة

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بات الفرنسي ايريك ابيدال المدير الرياضي لنادي الإسباني مهدداً بفقدان منصبه في النادي حال فشله في حسم صفقة اوباميانكو قلب دفاع فريق لايبزيج الالماني خاصة في ل رغبة المنافس التقليدي في حسم هذه الصفقة

لصالحه.

ودخل ابيدال خلال الفترة الماضية في عدة أزمات مع البلوغرانا وفي مقدمتهم ليونيل نجم الفريق بعد ان تهمهم في تصريحات سابقة بأنهم تسببوا في اقالة المدير الفني السابق

ارنستو فالفيردي.

وكشف موقع"ديفنسا سنترال" الاسباني عن رغبة زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في ضم اوباميانكو البالغ من العمر 21 عاماً لتدعيم مركز قلب الدفاع في الميرينجي.

ومن المتوقع ان تصبح صفقة لاعب لايبزيج السبب في رحيل ابيدال عن منصبه حال نجاح ريال مدريد في حسم هذا السباق لصالحه.

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