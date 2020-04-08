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تشيلسي يستعد لتجديد عقد روديجر

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يستعد نادي للدخول في مفاوضات مع مدافعه الألماني انطونيو روديجر، من أجل تمديد تعاقده مع البلوز.

وقالت صحيفة سكي سبورتس أن إدارة تشيلسي تسعى

للوصول إلى إتفاق مع روديجر، من أجل تجديد عقد اللاعب لمدة 3 سنوات مقبلة.

وأضافت أن الوصول إلى الإتفاق النهائي بشأن التجديد لن يكون في وقت قريب، نظراً لتوقف الأنشطة في الوقت الحالي بسبب فيروس .

يذكر ان روديجر انضم إلى تشيلسي في 2017، قادمًا من صفوف روما الإيطالي.

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