تشيلسي يستعد لتجديد عقد روديجر

يستعد نادي تشيلسي للدخول في مفاوضات مع مدافعه الألماني انطونيو روديجر، من أجل تمديد تعاقده مع البلوز.
وقالت صحيفة سكي سبورتس أن إدارة تشيلسي تسعىللوصول إلى إتفاق مع روديجر، من أجل تجديد عقد اللاعب لمدة 3 سنوات مقبلة.
وأضافت أن الوصول إلى الإتفاق النهائي بشأن التجديد لن يكون في وقت قريب، نظراً لتوقف الأنشطة الرياضية في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا.
يذكر ان روديجر انضم إلى تشيلسي في 2017، قادمًا من صفوف روما الإيطالي.
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