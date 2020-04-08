جماهير الأهلي تدشن هاشتاج لتطالب بتخفيض أجور اللاعبين

طالب جمهور الأهلي من اللاعبين بتخفيض أجورهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي تسبب في تعليق النشاط الرياضي في مصر.

ودشن مجموعة من جماهير الاهلي هاشتاج حمل اسم "اقتراح تخفيض أجور اللاعبين"، حيث قال محمد "من باب المسؤولية والحفاظ على استقرار نادينا العظيم نناشد الجميع بالوقوف ب جانب النادي في مثل هذه الظروف الصعبة، نظرًا لضخامة الالتزامات وتزامنا مع توقيع عقود الاستاد الحلم، جمهور ولاعبين واداره يد واحدة".

رامي دون "لأهلي لازم يكون القدوه والمثل، اقتراح تخفيض أجور اللاعبين".

بركات نشر صورة لمحمد أبو تريكة نجم الفريق السابق وكتب "الراجل

ده لو موجود كان زمانه اول من عمل المبادره دي، مفيش أي مصدر دخل للنادي الفتره دي بعد إغلاق جميع الفروق مفيش حقوق بث ولارعاية النادي بيدفع بس.. النادي وقع عقود انشاء الاستاد أمس، ومع ذلك مفيش حد من الاداره عمل اي خصم او تخفيض اعملوها من نفسكم".راجية قالت "ياريت اللعيبة تكون علي دراية بما يحدث حولها ولا تنفصل عن العالم، كل نجوم العالم خفضت من أجورها لصالح النادي والموظف البسيط".

مروة دونت "نجوم عالميين قرروا تخفيض اجورهم من غير ماحد يطلب منهم نظرا للظروف الي العالم بيمر بيها من خسائر مادية فده شئ طبيعي ومش محتاجين نقول عليها".

طه قالت "النشاط الرياضي متوقف تمام ولا يوجد إي دخل للنادي، سواء من بث تليفزيون، أو حقوق الرعاية، ولا وجود لمباريات، ولا حتى وجود أعضاء داخل ابنيت النادي، وهذا النادي مطالب بتسديد قيمه عقود اللاعبين".

كامل شعبان قالت "الوقوف بجانب النادي في ظل هذه الظروف امر لا يحتاج الى الحث من الجمهور، النادي الاهلي خيره على الجميع".

محمد الكوتوري قال "حتي لا تتم المزايدة عالنادي الأهلي النادي من أقوي المراكز المالية في الأندية المصرية و لكن الاقتراح للمشاركة في الأزمة الحالية الخاصة بجميع دول العالم وأسوة بكل الدوريات العالمية"