تحت شعار "خليك في البيت".. وادي دجلة يجري تدريباته "من المنازل" بسبب كورونا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تدريباته من المنازل اون لاين في ظل تعليق النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس فيروس كورونا ومد فترة توقف الدوري حتى نهاية شهر أبريل الجاري بعدما أعلن مجلس الوزراء اليوم مد فترة الحظر حتى يوم 23 أبريل . شارك في المران جميع اللاعبين والذي شهد تدريبات الأحماء واللياقة البدنية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق .



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