قامت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية اليوم الأربعاء بالإعلان عن تخصيص عدد من المنشآت الرياضية لصالح السلطات الصحية في البلاد من أجل استخدامها كمراكز للحجر الصحي، ضمن إجراءات مساعدة الدولة في مواجهة

وأعلنت الوزارة أنه من بين هذه المنشآت، المركز التقني التابع لاتحاد كرة القدم، ومركز خاص بإكتشاف المواهب الرياضية، ومدرسة لتعليم

وسجلت الجزائر أعداد تجاوزت الـ 1500 إصابة، وتستعد الحكومة هناك لاتخاذ عدة تدابير جديدة من أجل مكافحة العدوى.

ويشهد النشاط الرياضي في الجزائر توقفاً بسبب الأزمة الصحية الراهنة. إجراءات مساعدة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وأعلنت الوزارة أنه من بين هذه المنشآت، المركز التقني التابع لاتحاد كرة القدم، ومركز خاص بإكتشاف المواهب الرياضية، ومدرسة لتعليم الرياضة وسجلت الجزائر أعداد تجاوزت الـ 1500 إصابة، وتستعد الحكومة هناك لاتخاذ عدة تدابير جديدة من أجل مكافحة العدوى.ويشهد النشاط الرياضي في الجزائر توقفاً بسبب الأزمة الصحية الراهنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تحول منشآت رياضية إلى مراكز للحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.