عمر السومة يعلن موقفه من تخفيض راتبه مع اهلي جدة

كشف النجم السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة عن موقفه بشأن تخفيض راتبه لمواجهة الأزمة التى تمر بها الأندية بسبب انتشار فيروس كورونا.
وصرح عمر السومة لقناة "أبو ظبي الإماراتية": "كل شي وارد، وبالنسبة لي أنا جاهزللموافقة على أي قرار من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم أو وزارة الرياضة".
وأضاف السومة: "أعيش في السعودية منذ 6 أعوام، وخير هذا البلد علي ورزقي من هنا فأنا تحت أمرهم في الشيءالذي يرونه مناسباً".
واختتم حديثه :" النادي الأهلي له فضل علي، فهو مصدر رزقي وخيري منه ومهما قدمت له لن أوفيه حقه".
ويحتل السومة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ١٣ هدف.
وانضم عمر السومة صاحب ال٣١ عاما إلى نادى اهلي جدة موسم ٢٠١٤ قادما من نادي القادسية الكويتي.
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