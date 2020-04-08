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لاعب رين الفرنسي بديلاً لبوجبا في ريال مدريد

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بات إدواردو كامافينجا لاعب رين الفرنسي، أبرز إهتمامات الإسباني، للتعاقد معه حال فشل الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان ريال مدريد حاول كثيراً الحصول على صفقة بول بوجبا لرغبة زين الدين زيدان الميدر

الفني للفريق الملكي، في التعاقد معه لتعزيز خط وسط الفريق، ولكن الصفقة باءت بالفشل.

وعلى الرغم من إبداء بوجبا رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد ، إلا أن إدارة الشياطين الحمر

مازالت لن توافق بسهولة على إنتقاله لريال مدريد.

وقالت صحيفة آس الإسبانية أن زين الدين زيدان، قام بترشيح إدواردو كامافينجا، لاعب رين الفرنسي، للتعاقد معه في حال فشل صفقة بوجبا.

وبات كامافينجا محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، مثل ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة، نظراً للمستوى المميز الذي يقدمه.

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