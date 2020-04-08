برشلونة يضم نجم ريال سوسيداد الصاعد

نجح نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع داني رودريجيز النجم الصاعد لفريق ريال سوسيداد والبالغ من العمر 14 عاماً فقط.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن رودريجيز الذي يجيد اللعب في مركزي لاعب الوسط المهاجم، والجناح، كان يحظي باعجاب مسئولي برشلونة وباريس سان جيرمان

الفرنسي منذ الصيف الماضي، قبل أن يحسم النادي الكتالوني الصفقة لصالحه.

واستطاع برشلونة انهاء الصفقة رغم محاولات ادارة ريال سوسيداد المستميتة للحفاظ علي اللاعب ومنعه من مغادرة ملعب "انويتا".