نجح نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع داني رودريجيز النجم الصاعد لفريق ريال سوسيداد والبالغ من العمر 14 عاماً فقط.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن رودريجيز الذي يجيد اللعب في مركزي لاعب الوسط المهاجم، والجناح، كان يحظي باعجاب مسئولي برشلونة وباريس سان جيرمانالفرنسي منذ الصيف الماضي، قبل أن يحسم النادي الكتالوني الصفقة لصالحه.
واستطاع برشلونة انهاء الصفقة رغم محاولات ادارة ريال سوسيداد المستميتة للحفاظ علي اللاعب ومنعه من مغادرة ملعب "انويتا".
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يضم نجم ريال سوسيداد الصاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.