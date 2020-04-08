الظاهرة رونالدو بقميص نادي الإنتر (صور:Google)

لعب الظاهرة البرازيلي “رونالدو لويس نازاريو دي ليما” والمعروف اختصاراً بـ رونالدو بين صفوف نادي إنتر ميلانو الإيطالي فى الفترة من 1997 الى 2002، ويُعتبر أفضل مهاجمي كرة القدم عبر التاريخ، حيث يتميز بالسرعة والمهارة العالية وبالبراعة في الإنهاء أمام المرمى، وفى هذا الموضوع سوف نستعرض معكم فيديو جميع أهداف الظاهرة رونالدو مع إنتر ميلانو.

وصلت عدد مشاركات رونالدو مع الإنتر فى الدوري الايطالي الى 68 مباراة، سجل خلالها 49 هدفاً، وسجل 7 أهداف فى 22 مباراة بالمسابقات القارية، واستطاع ان يحقق مع النيراتزوري لقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 1997-18.

في موسم 1998–99 أصيب رونالدو بإصابة خطيرة في ركبته (الرباط الصليبي)، وغاب عن الفريق عدد من الأشهر، وعاد إلى اللعب في سنة 2000 وشارك لمدة 7 دقائق في مباراة إنتر ميلانو ولاتسيو في نهائي كأس إيطاليا، وبعدها أصيب مرة أخرى إصابة في الركبة (انقطاع أوتار الركبة اليمنى بالكامل) وكادت هذه الإصابة أن تقضي على مسيرته الكروية بشكل كامل، ولكن بفضل إرادته الكبيرة عاد من تلك الإصابة بعد 20 شهر من العلاج.

وفاز رونالدو بالعديد من الألقاب لعلّ أبرزها فوزه بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم المُقدّمة من الفيفا ثلاث مرات، أعوام 1996 (أصغر لاعب فاز بها في التاريخ) و1997 و2002، وهو أكثر من تحصّل عليها على مر تاريخها، وفاز بجائزة الكرة الذهبية مرتين عام 1997 وعام 2002، كما حصل أيضاً على الحذاء الذهبي مرة واحدة موسم 1996–97.

فيديو جميع أهداف الظاهرة رونالدو مع إنتر ميلانو