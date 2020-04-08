مازال فريق “ليفربول” الإنجليزي يمارس هوايته المُفضلة في التسوق من الفرق الألمانية، حيث كثفت إدارة الريدز جهودها في الفترة الأخيرة من أجل انهاء التعاقد مع المهاجم “تيمو فيرنر” من لايبزيج في الميركاتو الصيفي المُقبل.

ولم تتوقف جهود “مايكل إدواردز” رئيس النادي عند هذا الحد، بل استفسر عن وضعية “جادون سانشو” جناح فريق بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى “كاي هافرتز” صانع ألعاب فريق باير ليفركوزن.

وتأتي رغبة ليفربول في التعاقد مع لاعبين جدد، تحسبًا لرحيل “محمد صلاح وساديو ماني“، بجانب تعزيز دكة البدلاء من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم القادم.

كلوب يطلب التعاقد مع ثنائي مونشنجلادباخ

ودخل ثنائي جديد من داخل ألمانيا ايضًا، ضمن قائمة انتدابات ليفربول للموسم الجديد، حيث طلب “يورجن كلوب” المدير الفني للفريق، التعاقد مع “دينيس زكريا وماركوس تورام” نجمي فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في فترة الإنتقالات الصيفية المُقبلة.

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وكشفت صحيفة “إكسبريس” الألمانية، أن إدارة فريق ليفربول بالفعل بدأت في التخطيط لضم هذا الثنائي الشاب، بأمر من كلوب، لدعم خطي الهجوم والوسط.

ومن المتوقع أن ليفربول سيواجه منافسة شرسة من “آرسنال ومانشستر يونايتد“، على ضم “دينيس زكريا” صاحب الـ23 عامًا، على وجه الخصوص، حيث أثبت اللاعب الدولي السويسري نفسه كأحد أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي في ألمانيا هذا الموسم.

بينما “ماركوس تورام” فرنسي الجنسية، ويبلغ من الـ22 عامًا، يجيد اللعب في مركز المهاجم المتقدم، وخاض هذا الموسم 33 مباراة، وساهم في تسجيل 19 هدف، حيث احرز 10، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وأوضحت الصحيفة، أن ليفربول يُجهز عرضًا بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني، من أجل إقناع النادي الألماني بالتخلي عن نجميه في الميركاتو الصيفي المُقبل.