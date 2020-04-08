ريال مدريد يعلن الاتفاق على تخفيض الرواتب

قال ريال مدريد الاسباني في بيان الأربعاء إن لاعبيه وأفراد الجهاز الفني وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة تتراوح بين 10 و20٪ هذا العام لمساعدة النادي على مواجهة تداعيات توقف النشاط بسبب جائحة كورونا.



وجاء في بيان النادي الملكي "اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني للفرق الأولى في كرة القدم وكرة السلة في ريال مدريد، الذين تمثلوا بقادتهم٬ إضافة إلى المسؤولين الرئيسيين في مختلف الإدارات في النادي، توصلوا إلى اتفاق لتخفيض طوعي لرواتبهم هذا العام بنسبة بين 10 و20 في المئة، بالاعتماد على الظروف التي قد تؤثر على اختتام موسم 2019-2020".



وتابع البيان "هذا القرار الذي اتخذه اللاعبون والمدربون والموظفون، يساهم في تفادي اللجوء إلى اتخاذ إجراءات قاسية بحق الموظفين الآخرى، كما ويساهم في المحافظة على الأهداف الاقتصادية لنادينا في ظل التراجع في الايرادات التي يعاني منها خلال هذه الأشهر بسبب تعليق المنافسات والشلل الحاصل في الانشطة التجارية".



وأشارت تقارير صحافية إسبانية أن الحسم سيكون 10 في المئة في حال استكمال الموسم الحالي و20 في المئة في حال تعذر إنهائه.



بهذا القرار، سيأمل النادي الملكي البالغ مجموع رواتب لاعبيه 283 مليون يورو أن يوفر ما بين 28 و56 مليون يورو اعتماداً على مصير الموسم الحالي.



ويطمح ريال من خلال هذه الخطوة إلى تجنب اللجوء إلى وضع ما يقارب 800 موظف في البطالة الجزئية الذين يتقاضون رواتب لا تقارن بتلك التي يتقاضاها اللاعبون المحترفون في ناديي كرة القدم وكرة السلة.



وسبق لناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد أن توصلا إلى اتفاق مع لاعبيهم لخفض رواتبهم بنسبة ٧٠ في المئة.



وقد أوصت رابطة الدولي الإسباني "لا ليغا" الأندية باعتماد خطط البطالة الجزئية من أجل تقليل الخسائر التي تسبب بها تفشي فيروس "كوفيد-19"، وقد أظهرت أندية برشلونة، أتلتيكو مدريد، إشبيلية وإسبانيول استعدادها للقيام بهذه الخطوة.



وتعد إسبانيا ثاني أكثر البلدان تضرراً بالفيروس في أوروبا بعد إيطاليا مع 14555 حالة وفاة و146290 إصابة معلنة وفق ما أفادت السلطات الصحية الأربعاء.



المصدر: بي إن سبورت