ميسي: لم أجرؤ على النظر في عيني هذا النجم عندما ألتقيته لأول مرة

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، أن هناك لاعبًا لم يستطع النظر إلى عينيه عندما التقيا لأول مرة.



وقال ميسي، خلال تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "في اليوم الأول الذي دخل فيه هنري غرفة ملابس برشلونة، لم أجرؤ على النظر إليه في عينيه".



وأضاف: "كنت أعرف كل ما حققه في إنجلترا مع آرسنال، وقد صنع لنفسه بالفعل سمعة مميزة، ثم فجأة أصبحنا في فريق واحد".



وتابع: "ما شعرت به تجاه هنري كان شكلًا من أشكال الإعجاب. لقد أحببت السهولة التي ينفذ بها الأمور".



وذكرت صحيفة "ماركا" أن هنري أيضًا كان دائمًا من أحد المعجبين بميسي، حيث امتدح النجم الأرجنتيني وأشاد به كواحد من الأفضل على الإطلاق في تاريخ كرة القدم.



وكان هنري انتقل من آرسنال إلى برشلونة عام 2007 نظير صفقة بلغت 24 مليون يورو.

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