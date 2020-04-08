شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ريال مدريد يعلن تخفيض رواتب لاعبيه والجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي، الأربعاء، خفض رواتب لاعبيه، لمواجهة العبء المالي الذي تسبب به فيروس كورونا المستجد.

وقال الريال في بيان: «اتفق اللاعبون والمدربون في الفريق الأول لكرة القدم والسلة، إلى جانب المدراء التنفيذيين الرئيسيين على خفض رواتبهم لهذا العام بنسبة 10% إلى 20%، اعتمادا على الظروف التي قد تؤثر على نهاية الموسم».

وأضاف البيان: «هذا القرار اتخذه اللاعبون والمدربون والموظفون، ويجنب بقية العمال وجود أي إجراءات صادمة قد تؤثر عليهم، كما يساهم في الأهداف الاقتصادية للكيان في ضوء انخفاض الدخل نتيجة تعليق المسابقات».

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وتابع: «يفخر ريال مدريد بجميع الذين يشكلون هذه العائلة العظيمة ويحافظون على القيم التي لا تتزعزع، والتي تصبح ذات قيمة خاصة في الأوقات الصعبة».

وأضاف: «يرغب ريال مدريد وشركاؤه ومشجعوه في تقديم كل الحب والتضامن لأولئك الذين عانوا من عواقب مباشرة، بسبب هذا الفيروس الذي يصيبنا جميعا، خاصة أولئك الذين فقدوا أحد أفراد الأسرة أو الأحباء».

وختم البيان: «يتمنى النادي الشفاء العاجل لجميع المرضى، وينقل خالص شكره لأولئك الذين يلعبون دورا أساسيا ومثاليا وداعما في المعركة ضد فيروس كورونا».

وسبق ريال مدريد في هذا الإجراء أغلب الأندية الإسبانية كبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية.