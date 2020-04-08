شكرا لقرائتكم إيكاردى يقضى الحجر الصحى مع زوجته في فيلا على بحيرة كومو بإيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقضى نجوم كرة القدم، فترة الحجر الصحى، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، داخل منازلهم مع عائلاتهم، فى ظل توقف النشاط الرياضى.

كشفت صحيفة "صن" الإنجليزية، عن أين يقضى النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردى، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والمعار من صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي، حتى نهاية الموسم الحالى.

قالت الصحيفة الإنجليزية، إن إيكاردى، يقضى فترة الحجر الصحى، مع زوجته واندا نارا، وأطفاله، داخل فيلا فاخرة على بحيرة كومو فى إيطاليا، تصل قيمتها إلى 2.5 مليون إسترليني.

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أضافت الصحيفة أن، فيلا المهاجم الأرجنتيني، تبعد 40 ميلا عن مدينة ميلانو، حيث يعشق إيكاردى الموقع الموجود فيه، بفضل المناظر الطبيعية الخلابة، المحيطة بالفيلا التى يسكن فيها، بالإضافة إلى أنها بعيدة عن الضوضاء.

جدير بالذكر أن، إيكاردى صاحب الـ26 عاما، قد رحل إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضى، على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو، بعد دخوله فى مشاكل مع إدارة إنتر ميلان.

خاض المهاجم الأرجنتيني، صاحب الـ27 عاما، 31 مباراة هذا الموسم مع فريق باريس سان جيرمان، فى جميع المسابقات، سجل خلالهم 20 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.