شكرا لقرائتكم رئيس النادي: مولر يعد رمزاً لبايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثنى هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم على ارتباط توماس مولر بالفريق، وذلك بعد أن مدد اللاعب عقده مع النادي لمدة عامين آخرين ينتهيان في 2023 .

وقال هاينر "65 عاما" في مقابلة نشرها النادي : توماس مولر يعد رمزا لبايرن ميونخ... قضى مع الفريق كل مسيرته الكروية وتألق مجددا في الأشهر الماضية تحت قيادة هانزي فليك.

Advertisements

وكان بايرن قد مدد، قبل أيام، عقد فليك حتى عام 2023 كما أعلن يوم الثلاثاء تمديد عقد مولر حتى عام 2023 أيضا، حيث يستعد بايرن ميونخ للمستقبل خلال فترة توقف المنافسات الحالية بسبب أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واعترف هاينر بأن الإيقاف الذي فرضه الوباء العالمي يشكل تحديا ماليا هائلا للبوندسليغا والأندية، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تضامن وأن تقدم الأندية الأقوى نوعا ما، الدعم للأندية الأضعف نوعا ما.

وكانت أندية بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيغ وباير ليفركوزن، المنافسة في دوري أبطال أوروبا، قد أعلنت في وقت سابق رصد 20 مليون يورو (7ر21 مليون دولار) لدعم أندية أخرى في البوندسليغا وفي دوري الدرجة الثانية، في ظل هذه الأزمة.