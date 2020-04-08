الامارات | السهلاوي: من يعتقد أن انهاء عقد يوفانوفيتش تصفية حسابات" مريض"

شكرا لقرائتكم خبر عن السهلاوي: من يعتقد أن انهاء عقد يوفانوفيتش تصفية حسابات" مريض" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية يوسف حسين السهلاوي، إن من يعتقد أن قرار بهذا الحجم لتصفية حسابات مع أيأ كان دون أن يسمه فهو إما مريض وإما ؟؟؟؟ ...

وجاء حديث السهلاوي في إشارة لقرار اتحاد الكرة الأخير بإنهاء تعاقده مع مدرب المنتخب الصربي إيفان يوفانوفيتش .

وأضاف يوسف حسين السهلاوي في تغريدة على حسابه عبر" توتير" ثم نصفي الحسابات مع من أليس، أغلب أعضاء اللجنة المؤقتة أعضاء في الاتحاد الحالي وعلى راسهم الرئيس".

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وأوضح السهلاوي" يشهد الله أن النفس نقية وصافية مع الجميع هذه أمانة ومسؤولية ومصلحة وطن".

وكان اتحاد الكرة أقال أخيرا الصربي يوفانوفيتش الذي تعاقدت معه اللجنة الانتقالية السابقة نهاية ديسمبر الماضي خلفا للمدرب السابق الهولندي بيرت فان مارفيك.