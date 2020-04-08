الامارات | رسالة من تركي آل الشيخ والمقصود “غامض”

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من تركي آل الشيخ والمقصود “غامض” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ، للظهور والجدل مرة أخرى في الشارع المصري، برسالة غامضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعد أن غاب فترة كبيرة عن الظهور بسبب مرضه.

وكان تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي المستقيل من النادي الأهلي قد غرّد من قبل أنه «غير صحيح تكفله بمهرجان اعتزال أي لاعب، أو التجديد لأحد لاعبي النادي الأهلي».

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وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هل مضى مع حد؟! ولا اكتشف أن لعبة حافة الهاوية خطره أوي؟! بكرة نشوف".

ولم يوضح الرئيس الشرفي المستقيل من النادي الأهلي الهدف من رسالته، ولكن أي متابع علق على الرسالة توقع أن يكون الحديث عن كابتن فريق الأهلي أحمد فتحي، الذي أكد أنه لن يجدد مع الأهلي المصر، وسيتوجه إلى «بيراميدز» في عقد لثلاث سنوات.