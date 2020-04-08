الامارات | ماني غير مبال بتتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي في ظل "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن ماني غير مبال بتتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي في ظل "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بأن الأمر لن يبدو سيئا إذا لم يتوج فريقه في النهاية بلقب الدوري الإنجليزي حال عدم استئناف فعاليات المسابقة المتوقفة حاليا بسبب تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد(كوفيد-19).

وأشار اللاعب في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "أوروبا برس" اليوم الأربعاء : "في هذا الوضع، أتفهم القرار أيا كان" رغم الفارق الكبير الذي يتفوق به ليفربول على مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني في جدول المسابقة.

وأوضح ماني: "أريد الفوز بالمباريات كما أريد رفع كأس البطولة. هذا ما أحبه وأتمناه. ولكن في هذا الموقف، سأتفهم الأمر أيا كان القرار".

ويتصدر ليفربول جدول المسابقة بفارق 25 نقطة أمام مانشستر سيتي، وكان ليفربول بحاجة للفوز في اثنتين فقط من المباريات التسعة المتبقية له في المسابقة هذا الموسم ليتوج بلقب البطولة بغض النظر عن نتائج مانشستر سيتي.

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ولم يتضح بعد ما إذا كانت المسابقة ستستأنف أم لا في ظل أزمة "كورونا" الحالية.

وكان ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أعرب عن اعتقاده بأنه من الضروري أن يتوج ليفربول باللقب.

وقال ماني: "كان موسما صعبا لليفربول. ولكن الوضع الحالي أكثر صعوبة على ملايين من البشر في العالم، هناك أناس فقدوا أفراد من عائلاتهم، والموقف معقد بشكل كبير".

واعترف ماني بأن حلمه على المستوى الشخصي هو التتويج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.