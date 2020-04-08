شكرا لقرائتكم رسالة غامضة من تركى آل الشيخ لهذا اللاعب الأهلاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفية فى السعودية رسالة غامضة عبر حسابه على فيس بوك قال فيها : "هل مضى مع حد ؟! ولا اكتشف ان لعبة حافة الهاوية خطره اوووي ؟! بكره نشوف".

وفى وقت سابق ، نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية صورة متداولة يوجد بيها أحمد فتحى لاعب فريق الاهلى خلال الفترة الماضية وأنتقالة الى نادى بيراميدز بادية من الموسم المقبل ، وجاء تركى ال الشيخ معلقا " الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لي اي صلة بنادي بيراميدز منذ ان قمت ببيعه " .



تركى

وأبلغ أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسمياً عن النادى بنهاية الموسم الجارى، جاء نصها كالتالى، "وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".

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أحمد فتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

بدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.