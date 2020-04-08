"هل مضى مع حد؟".. رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك ألميريا الإسباني، رسالة غامضة إلى الجمهور. آل الشيخ كتب عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء :"هل مضى مع حد؟! ولا اكتشف ان لعبة حافة الهاوية خطره أوي؟! بكرة نشوف". رسالة آل الشيخ إلى الجماهير تُعد غامضة حيث لم يوضح الرئيس الشرفي المستقيل من النادي الأهلي الهدف من رسالته. هذه الرسالة ليست الأولى من آل الشيخ للجماهير في الفترة الأخيرة حيث سبق وأن وجه رسالة سابقة مؤخرًا بأنه غير صحيح بتكفله بمهرجان اعتزال أي لاعب أو التجديد للاعب.

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