مرتضى منصور لمصراوي: 14 أبريل نهاية مهلتي لاتحاد الكرة قبل إلغاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيمنح لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري مهلة مدتها حتى يوم 14 أبريل من أجل استئناف النشاط أو إلغاء الدوري الممتاز.

وأشار منصور في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه ينتظر إخطارًا من اتحاد الكرة المصري قبل يوم 14 أبريل لإنهاء الدوري، رغم تعليق المسابقة حتى نهاية الشهر بقرار رسمي.

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وقال رئيس الزمالك: "14 أبريل هو نهاية مهلتي الأخيرة للجنة اتحاد الكرة، ولو لم يصلنا منهم إخطار بإلغاء الدوري فالمسابقة بالنسبة لنا منتهية".

واختتم: "بعد انتهاء المهلة سيكون الدوري لاغي بالنسبة للزمالك، الموضوع مُنتهي".

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري أعلن تعليق النشاط الكروي حتى نهاية أبريل الجاري تماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء المصري للحد من انتشار فيروس كورونا.