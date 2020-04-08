خاص.. حمودي يوجه رسالة عاشور بشأن الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قال أحمد حمودي لاعب الأهلي السابق إنه يتمنى أن لا يمنح أي أحد نصائح لحسام عاشور قائد النادي الأهلي وذلك فيما يخص مستقبله مع الفريق، كما أكد أن صحة الناس أهم من عودة الدوري.

وينتظر النادي الأهلي، كلمة الحسم من حسام عاشور قائد الفريق فيما يتعلق بمستقبله مع القلعة الحمراء سواء بقبول الاعتزال بالنادي بالإضافة إلى عرض الإدارة أو الرحيل عن النادي.

وأضاف حمودي من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن حسام عاشور يحتاج الدعم في الوقت الحالي وليس النصائح، مؤكدًا أنه من يحب عاشور عليه أن يُظهر له كامل الدعم في كامل قراراته خاصة في الفترة المقبلة.

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وأضاف: "أنا أول الداعمين لحسام عاشور في قراره، عاشور نفسه قادر على اتخاذ القرار، هو يعلم ظروفه ويعلم ما يحتاجه."

وكان عاشور قد قال من خلال تصريحات تلفزيونية خلال الساعات الماضية، أنه يدرس جميع الأمور خلال الأيام المقبلة قبل أن يحدد قراره النهائي.

وعن عودة بطولة الدوري في ظل جائحة كورونا قال: "صحة الناس أهم من عودة الدوري وأهم من الكرة."