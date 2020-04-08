اعترف بالخطأ.. مورينيو يعتذر عن خرق قواعد الصحة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اعتذر جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، عن خرق قواعد الصحة العامة وتجاهله إرشادات المسافة الاجتماعية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وانتشرت صور لمورينيو، وهو يقود جلسة تدريبية في أحد متنزهات العاصمة البريطانية لندن بمشاركة ثلاثة من لاعبي الفريق الأول، هم تانجي ندومبيلي ودافينسون سانشيز وريان سيسيجنون، وأظهر مقطع فيديو، اللاعبين سانشيز وسيسيجنون يركضان إلى جانب بعضهما البعض.

وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (bbc)، فإن مورينيو قدم اعتذارا عن فعلته واعترف أنها لم تتماشى مع بروتوكول الصحة العامة.

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وقال مورينيو: "أعترف أن أفعالي لم تتماشى مع بروتوكول الحكومة ويجب أن يكون لدينا فقط اتصال بأفراد أسرتنا".

وأضاف البرتغالي: "من الضروري أن نؤدي جميعًا دورنا ونتبع النصائح الحكومية من أجل دعم أبطالنا في هيئة الصحة العامة لإنقاذ الأرواح."

من جانبه قال متحدث باسم نادي توتنهام: "جرى تذكير جميع لاعبينا بضرورة احترام التباعد الجسدي خلال التدريبات بالخارج... سنواصل تعزيز هذه الرسالة."

جدير بالذكر أن جميع منافسات كرة القدم في بريطانيا مُعلقة حتى مايو المقبل على الأقل، بسبب أزمة فيروس كورونا.