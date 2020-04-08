بعد قرارات رئيس الوزراء.. قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن بطولة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مد تعليق النشاط الرياضي لمدة 15 يومًا أخرى.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن منذ أسبوعين تقريبًا توقف نشاط المسابقات المحلية حتى 15 أبريل الجاري.

وبحسب ما جاء في بيان اتحاد الكرة، فإن تم مد تعليق النشاط ومن بينهم مسابقة الدوري حتى نهاية أبريل الجاري.

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ويأتي هذا القرار بسبب القرارات التي أصدرها مصطفى مدبولي رئيس الوزراء باستمرار الحظر على المواطنين لمدة أسبوعين نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

هذا التأجيل ليس الأول حيث سبق وأن قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق النشاط الرياضي أسبوعين بداية من 15 مارس الماضي ثم تم تعليق النشاط مرة أخرى لنفس المدة حتى 14 أبريل الجاري.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مسابقة الدوري بـ49 نقطة بعد مرور 18 جولة من منافسات البطولة المحلية.