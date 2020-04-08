تأجيل سباق كندا لفورمولا1 لأجل غير مسمى

قررت اللجنة المنظمة لسباق جائزة كندا الكبرى لفورمولا1 تأجيل السباق لأجل غير مسمى بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

واعلن المنظمين عن تأجيل السباق الذي يمثل نقطة انطلاق موسم 2020 من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 والذي كان مقررا أن ينطلق يوم 12 يونيو المقبل في اطار الحرص على صحة وسلامة المتسابقين والتي تأتي في المقام الأول على ان يتم تحديد موعد جديد للسباق حال استقرار الأمور حول العالم . الذي يمثل نقطة انطلاق موسم 2020 من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 والذي كان مقررا أن ينطلق يوم 12 يونيو المقبل في اطار الحرص على صحة وسلامة المتسابقين والتي تأتي في المقام الأول على ان يتم تحديد موعد جديد للسباق حال استقرار الأمور حول العالم .

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