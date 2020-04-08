تأجيل سباق كندا لفورمولا1 لأجل غير مسمى

قررت اللجنة المنظمة لسباق جائزة كندا الكبرى لفورمولا1 تأجيل السباق لأجل غير مسمى بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.
واعلن المنظمين عن تأجيل السباق
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